شكرا لمتابعة خبر عن استشارية تحدد موعد تلقي الجرعة الثانية للقاح حال الإصابة بكورونا بعد الأولى " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت استشارية أمراض معدية، موعد أخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا حال الإصابة بالفيروس المستجد، بعد تلقي الجرعة الأولى.

وقالت الاستشارية خلال لقائها عبر قناة " العربية ":" حال الإصابة بفيروس ‎كورونا بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه لا يمكن أخذ الجرعة الثانية إلا بعد 3 أشهر ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 158 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,706 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6295 حالة.