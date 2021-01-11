شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول الأمطار على المصلين بالحرم المكي أثناء صلاة المغرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة هطول الأمطار على المصلين بالحرم المكي أثناء صلاة المغرب في مشهد مؤثر، مما أثار المشهد إعجاب المواطنين.

وكانت حبات البرد تساقطت على مكة، ويأتي ذلك بالتزامن مع هطول أمطار على مكة والطائف.

يذكر أن مكة المكرمة على موعد مع أمطار غزيرة حتى الساعة 8 مساءً، وجاء ذلك تزامنا مع الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام 1442هجريا.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية " 911 ":" تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎مكة المكرمة يشمل " الطائف، العرضيات، ميسان " حتى الساعة 8 مساءً ".