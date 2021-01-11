شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حبات البرد تتساقط على مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو، حبات البرد تتساقط على مكة، مما أثار المنظر الجميل إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، ويأتي ذلك بالتزامن مع هطول أمطار على مكة والطائف.

وكانت مكة المكرمة على موعد مع أمطار غزيرة حتى الساعة 8 مساءً، وجاء ذلك تزامنا مع الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام 1442هجريا.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية " 911 ":" تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎مكة المكرمة يشمل " الطائف، العرضيات، ميسان " حتى الساعة 8 مساءً ".

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة.