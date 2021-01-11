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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُثير الجدل بتغريدة عن الواسطة تتعلق بالجرعة الثانية للقاح

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الجدل بتغريدة عن الواسطة، ويأتي ذلك بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح المستجد.

وقال " بن مساعد ":" ليس هناك أي واسطة قدمت عبر تطبيق صحتي مثلي مثل غيري ولأن لدي ضغط وسمنة زائدة كان لي أولوية ".

وأضاف " بن مساعد :" أخذت الجرعة الأولى من 3 أسابيع والثانية اليوم وهذه ليست فيها واسطة فأي أحد يأخذ الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى ".

 

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، حيث مازح الأمير الممرضة التي أعطته جرعة اللقاح بقوله:" ما شاء الله إيدك خفيفة "في إشارة منه إلى براعتها في العمل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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