شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُثير الجدل بتغريدة عن الواسطة تتعلق بالجرعة الثانية للقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الجدل بتغريدة عن الواسطة، ويأتي ذلك بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد.

وقال " بن مساعد ":" ليس هناك أي واسطة قدمت عبر تطبيق صحتي مثلي مثل غيري ولأن لدي ضغط وسمنة زائدة كان لي أولوية ".

وأضاف " بن مساعد :" أخذت الجرعة الأولى من 3 أسابيع والثانية اليوم وهذه ليست فيها واسطة فأي أحد يأخذ الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى ".

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، حيث مازح الأمير الممرضة التي أعطته جرعة اللقاح بقوله:" ما شاء الله إيدك خفيفة "في إشارة منه إلى براعتها في العمل.