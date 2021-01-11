شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمشروع ‎نيوم يكشف مفاجأة حول " ذا لاين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ستكون مدينة مليونية بها أكثر من مليون ويوجد بها سياحة وجميع القطاعات الاقتصادية في نيوم و ينتهي ذا لاين ببناء مطار عالمي سيكون من أكبر المطارات بالعالم..

قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، إن مشروع " ذا لاين " سيضم مطار عالمي ليكون من أكبر المطارات بالعالم.

وأضاف " النصر " خلال لقائه عبر قناة العربية، أن مشروع " ذا لاين " سيكون مدينة مليونية، كما سيضم جميع القطاعات الاقتصادية الموجودة في نيوم.

وكان " النصر " ذكر في تصريحات سابقة أن التخطيط لمشروع " ذا لاين " الذي دشنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، بدأ قبل 3 سنوات.

وأوضح:" ركزنا على جلب الشراكات الوطنية والعالمية "، مشيرًا إلى أن " هناك منطقة صناعية لوجستية جنوب نيوم ".

وجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن إطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم؛ وهو نموذج ثوري لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.