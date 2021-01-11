شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ردة فعل قطري بعد وصوله في أولى الرحلات القادمة من الدوحة للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو، ردة فعل مواطن قطري بعد وصوله في أولى الرحلات القادمة من الدوحة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال المواطن القطري، خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" نحن فرحانين بالمصالحة، لأننا بين أهلنا وجماعتنا "، مما أثار المقطع إعجاب متداوليه.

وكان مطار الملك خالد الدولي بالرياض، استقبل اليوم الاثنين، أولى الرحلات القادمة من دولة قطر.

واستأنفت شركة الخطوط القطرية، رحلاتها إلى العاصمة الرياض بواقع رحلة يومياً، لافتة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استئناف تسيير الرحلات إلى وجهتين في المملكة، هما جدة والدمام.