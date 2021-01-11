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«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 158 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 355,706 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6295 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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