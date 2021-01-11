أمطار رعدية على جدة وخليص.. و«الأرصاد»: يؤدي إلى تدني الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً للرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية، على جدة، وخليص، وذلك حتى الساعة الواحدة صباح يوم غد الثلاثاء.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير وأجزاء من منطقتي نجران والباحة، مع استمرار نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

من جانبه قال المختص بالطقس عقيل العقيل، إن درجات الحرارة قد تلامس الصفر في عدد من مناطق المملكة، خلال نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أن المناطق المتأثرة بانخفاض درجات الحرارة؛ هي: «تبوك والحدود الشمالية والرياض والشرقية والقصيم»، ويلي ذلك نشاط الرياح السطحية الباردة المثيرة للأتربة والغبار وتأثر السواحل الغربية للمملكة بها مع انخفاض الحرارة نهاية هذا الأسبوع.

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