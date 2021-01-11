المرور يجدد التحذير: استخدام منبهات المركبات «مشروط»

حذَّر المرور السعودي من استخدام منبهات المركبات من دون حاجة لذلك، حرصًا على الآخرين.

وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ استعمال قائد المركبة لمنبهها، لغير الحاجة تتسبب في إزعاجهم ويربك قائدي المركبات متابعًا برسالة توعوية: «لا تكن سببًا في إزعاج الآخرين».

وينص نظام المرور على عدم جواز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق إما إلى اقتراب المركبة أو خطر ناشئ عنها أو خطر يتهددها، كما لا يجوز استعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو يصدر أنغامًا أو أصواتًا أخرى لا تتفق مع الغرض من أجهزة التنبيه.

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