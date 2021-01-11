ضبط متورطين في مسروقات قيمتها مليون و200 ألف ريال بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة متاجر ومخازن ومستودعات.

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية؛ لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات وكسر الأقفال الخارجية لها و سرقة ما تحويه من بضائع وممتلكات، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (1,200,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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