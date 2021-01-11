السعودية اليوم / تونس تسجل 3074 إصابة بفيروس كورونا



تونس 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3074 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 162,350 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,284.

// انتهى //

23:17ت م

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تونس 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 69 حالة وفاة.وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 162,350 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,284.// انتهى //23:17ت م0188

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