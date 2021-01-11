

واشنطن 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية, 220,887 إصابة جديدة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ عدد الإصابات بالفيروس إلى 22,322,956 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 373,167 حالة وفاة.

// انتهى //

23:15ت م

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واشنطن 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية, 220,887 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) و 2,083 حالة وفاة.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ عدد الإصابات بالفيروس إلى 22,322,956 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 373,167 حالة وفاة.// انتهى //23:15ت م0186

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 220,887 إصابة مؤكدة و 2,083 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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