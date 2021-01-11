السعودية اليوم / لبنان تسجل 3095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3095 إصابة جديدة بفيروس

وبينت الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 143616، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1629 حالات بعد تسجيل 23 حالة وفاة.

// انتهى //

22:02ت م

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بيروت 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3095 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 222391 إصابةً.وبينت الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 143616، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1629 حالات بعد تسجيل 23 حالة وفاة.// انتهى //22:02ت م0178

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