السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن العالم لم يحقق أهداف التنوع البيولوجي لعام 2020



الأمم المتحدة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العالم لم يحقق أيّا من أهداف التنوع البيولوجي الموضوعة لعام 2020، وثمّة فجوات تمويلية بقيمة 711 مليار دولار أميركي سنويا حتى عام 2030.

ودعا غوتيريش، في كلمته الافتراضية خلال مشاركته في قمة "كوكب واحد" التي عُقدت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن يكون عام 2021 عام التصالح بين البشرية والطبيعة"، وعدم استغلال الموارد الطبيعية كما لو كان هناك احتياطي منها.

وشدد غوتيريش على أن التعافي من جائحة

// انتهى //

21:45ت م

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الأمم المتحدة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العالم لم يحقق أيّا من أهداف التنوع البيولوجي الموضوعة لعام 2020، وثمّة فجوات تمويلية بقيمة 711 مليار دولار أميركي سنويا حتى عام 2030.ودعا غوتيريش، في كلمته الافتراضية خلال مشاركته في قمة "كوكب واحد" التي عُقدت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن يكون عام 2021 عام التصالح بين البشرية والطبيعة"، وعدم استغلال الموارد الطبيعية كما لو كان هناك احتياطي منها.وشدد غوتيريش على أن التعافي من جائحة كورونا يشكل فرصة لتغيير المسار، مع وجود سياسات ذكية واستثمارات صحيحة لرسم مسار يجلب الصحة للجميع وينعش الاقتصادات ويبني المرونة وينقذ التنوع البيولوجي.// انتهى //21:45ت م0172

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