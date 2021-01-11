السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جدة وخليص



جدة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بأمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات جدة، وخليص.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء.

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21:31ت م

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