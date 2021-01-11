السعودية اليوم / الجزائر تسجل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2812 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 191 مريضا، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69403 حالات.

// انتهى //

20:52ت م

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الجزائر 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102369 إصابةً.وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2812 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 191 مريضا، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69403 حالات.// انتهى //20:52ت م0164

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