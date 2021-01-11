غداً.. أقوى موجة برد في ھذا العام بالریاض

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

توقع الباحث في الطقس والمناخ السعودي عبد العزيز الحصیني، أن تشھد منطقة الرياض أقوى موجة برد لشتاء ھذا العام ً ابتداء من غد (الثلاثاء)، على أن تستمر ثلاثة أيام.



وأوضح الحصیني، وفقا لوسائل إعلام سعودية ، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الموجة ستتراوح الصغرى فیھا بین 2 إلى 6 درجات مئوية، مع فرصة تشكل الصقیع خارج مدن المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربیة السعودیة، توقع في تقریره عن حالة الطقس لھذا الیوم نشاطاً للریاح شرقیة مثیرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدینة المنورة فیما تھطل أمطار رعدیة على مناطق جازان وعسیر والباحة ومكة

المكرمة.

وأشار التقریر إلى أن حركة الریاح السطحیة على البحر الأحمر تكون جنوبیة إلى جنوبیة شرقیة بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالیة شرقیة إلى شمالیة غربیة على الجزئیین الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترین یصل الى مترین ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فیما تكون حركة الریاح السطحیة على الخلیج العربي شمالیھ إلى شمالیة غربیة بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفیف إلى متوسط الموج