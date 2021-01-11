السعودية | سفير المملكة لدى أوغندا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأوغندي

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا، جمال بن محمد المدني اليوم أوراق اعتماده لفخامة الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا.

ونقل السفير المدني لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وأوغندا.