أمازون تحذف تطبيق" بارلير".. ضربة قوية لأنصار ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذفت شركة "أمازون"، تطبيق التواصل الاجتماعي "بارلير" المفضل، لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خدمة الاستضافة السحابية.

وبهذا الحذف، لم يعد متاح لمؤيدي ترامب، أي تطبيق تواصل اجتماعي، يسمح بتجمعهم، والدعوة للعنف، ونظريات المؤامرة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، انضم عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أمازون"، إلي شركتي "جوجل" و"أبل" في هذا القرار.



كانت "أمازون ويب سيرفيسز" قد أبلغت كبير مسؤولي السياسات في بارلير في وقت سابق إن المنصة انتهكت شروط خدمة أمازون بسبب فشلها في إزالة الدعوات للعنف.

وكانت منصة بارلير، التي تصف نفسها على أنها منصة حرية التعبير، تحظى بشعبية متزايدة بين المتطرفين اليمينيين، حيث قام عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك بقمع الدعوات إلى العنف ونظريات المؤامرة.

واستخدم بعض الأشخاص بارلير لنشر رسائل تروج للتمرد و التخطيط للغزو الدموي يوم الأربعاء الماضي لمبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال جون ماتزي، الرئيس التنفيذي لشركة بارلير، الأحد، إن المنصة ستتوقف عن العمل لمدة أسبوع على الأقل.

