موجز الخليج 365 الاقتصادي.. مخاطر الاقتصاد الأمريكي وسقوط بيتكوين

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هبطت بتكوين أكثر من 19% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع خلال تداولات اليوم الإثنين،ما يضع العملة المشفرة على مسار أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ مارس /آذار.

ارتفاع أسعار الدقيق، عجز المراقبة، توقف الاستيراد، توليفة اجتمعت لتزيد أوجاع الليبيين وتثقل كاهلهم بأزمة تطل برأسها في طرابلس.

تعتزم السلطات التركية، رفع أسعار البنزين بمقدار 17 قرشًا للتر، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

بحثت لجنة التكامل الاقتصادي الإماراتية، متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ودور الإمارات في دعمها خلال الفترة المقبلة.

أعلنت وزارة النفط، اليوم الإثنين، افتتاح مشروع تأهيل مصفى صلاح الدين 2 في بيجي بطاقة (70) ألف برميل يوميا، بعد تعطل لأكثر من 3 سنوات.

تتوقع شركة النقل البحري يورو ناف البلجيكية ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل مع قرار المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها.



وقعت "سمارت سولوشن لوجستكس"، الذراع اللوجستية لموانئ دبي العالمية، اتفاقية تعاون مع شركة "ألالوف" اللوجستية ومقرها إسرائيل.



بدأت سلطنة عمان اليوم الإثنين، التعامل على أوراق نقدية جديدة طرحها البنك المركزي العماني من عدة فئات.



قال البنك الدولي إنه سيستثمر ما يزيد على خمسة مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في تعزيز سبل العيش في 11دولة أفريقية أثناء تعافيها من جائحة كوفيد-19.



أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أن القلق ظل يساور الأمريكيين في ديسمبر كانون الأول حيال مستقبل وظائهم في خضم الجائحة



قال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا إن استمرار العنف السياسي سيشكل "تحديا كبيرا" للاقتصاد الأمريكي الذي ما‬زال يلملم نفسه من جائحة فيروس كورونا.

اتهم معارض تركي، هيئة الإحصاء الحكومية في بلاده،بالتلاعب في أرقام العاطلين المعلنة، لإظهار الأمور على غير حقيقتها.

