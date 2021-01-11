واشنطن تعيد إدراج كوبا لقائمة الدول الراعية للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، إدراج كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب في العالم.

وجاء القرار من قبل إدارة ترامب قبل أيام معدود من انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي، في خطوة من شأنها زيادة الضغط على "جزيرة الحرية" التي تعاني من عقوبات قاسية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين، إنه:"أدرجت وزارة الخارجية كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب لتقديمها بشكل متكرر دعما لعمليات الإرهاب الدولي عن طريق منح اللجوء للإرهابيين".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعيد إدراج كوبا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكرت أن تصنيف كوبا ضمن الدول الراعية للإرهاب جاء إثر "مواصلة سلطات البلاد إيواء الهاربين الأمريكيين، ورفضها طلبا كولومبيا بتسليم أعضاء من جيش التحرير الوطني المرتبطين بتفجير عام 2019".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن تعتزم إعادة إدراج كوبا في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، قبل رحيله عن منصبه في 20 يناير.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد شطب في عام 2015 كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.