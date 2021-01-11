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طقس غير مستقر غدًا وطريف تسجل 3 مئوية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

طقس غير مستقر غدًا وطريف تسجل 3 مئوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقع المركز أن يستمر نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، وكذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في جدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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