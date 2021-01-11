طقس غير مستقر غدًا وطريف تسجل 3 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقع المركز أن يستمر نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، وكذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في جدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.

