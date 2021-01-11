المرور: لا تستخدموا منبهات المركبات دون الحاجة لذلك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المرور السعودي التذكير بأهمية عدم استخدام منبهات المركبات من دون الحاجة لذلك.

وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر: إن استعمال قائد المركبة لمنبهها، لغير الحاجة تتسبب في إزعاجهم ويربك قائدي المركبات، متابعًا: “لا تكن سببًا في إزعاج الآخرين”.

وبحسب نظام المرور، لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق إما إلى اقتراب المركبة أو خطر ناشئ عنها أو خطر يتهددها، كما لا يجوز استعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو يصدر أنغامًا أو أصواتًا أخرى لا تتفق مع الغرض من أجهزة التنبيه.

