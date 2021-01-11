الراجحي ناعيًا عبدالرحمن أبا الخيل: قدم الكثير في خدمة الوطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد عبدالرحمن عبدالله أبا الخيل، وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق.

وأكد الراجحي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن الفقيد قدم الكثير في خدمة الوطن، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.