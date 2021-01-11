الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

فرق الطوارئ في البرك تنزح أكثر من 245 طنًّا من مياه الأمطار

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك

نزحت فرق الطوارئ ببلدية محافظة البرك أكثر من 245 طنًّا من مياه الأمطار.

وقال رئيس بلدية محافظة البرك المهندس عبدالله الرياعي: إن فرق الطوارئ باشرت أعمالها في الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة بنزح تجمعات المياه ومسح الطرقات المتضررة من السيول، مشيرًا إلى أن البلدية تواصل استعدادها للحالة المطرية التي تشهدها المملكة عامة ومنطقة عسير خاصة.

واستعدت البلدية بـ5 فرق طوارئ تضم أكثر من 120 عاملًا و30 معدة و9 مراقبين، وقد تمت أعمال النظافة لأكثر من 9 عبارات.

وأكد الرياعي استعداد البلدية الدائم لاستقبال البلاغات عبر 940 وجميع وسائل التواصل للبلدية، منوهًا إلى أن البلدية درست جميع الأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار في الشوارع العامة لمعالجة وضعها.



