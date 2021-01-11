أخبار السعودية اليوم.. تطبيق «مخالفة مسارات» الطرق خلال ساعات بـ4 مناطق.. وشروط للحصول على دعم «النقل الموجه»

ترصد «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 منها: تطبيق مخالفة تجاوز مسارات الطرق غدًا في 4 مناطق، ومجلس الشورى يثمن نتائج قمة العلا تؤكد دور المملكة في الحفاظ على وحدة الخليج، و«الزكاة والدخل» تضبط أكثر من 460 مخالفة ضريبية خلال أسبوع.

المرور: تطبيق مخالفة تجاوز مسارات الطرق غدًا في 4 مناطق

جدد المرور السعودي تذكيره بموعد رصد مخالفة تجاوز مسارات الطرق في أربع مناطق، مشيرًا إلى أن غدًا الثلاثاء سيبدأ رصد المخالفة.

الشورى: نتائج قمة العلا تؤكد دور المملكة في الحفاظ على وحدة الخليج

أكد مجلس الشورى، أن النتائج الإيجابية التي حققتها قمة العلا، عكست الدور المحوري للمملكة في الحفاظ على كيان مجلس التعاون واستمرار مسيرته المميزة.

القبض على شخص عابث اقتحم بسيارته ملعب القحمة في عسير

أوضحت أمانة منطقة عسير، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص اقتحم بسيارته ملعب القحمة وتسبب أضرارًا به.

الدعم يصل إلى 2400 ريال.. تعرّف على شروط التسجيل في برنامج النقل الموجه

حدد برنامج العمل الحر شروط وإجراءات التسجيل في برنامج النقل الموجه وهو نشاط خاص بنقل الركاب وتوجيه سيارات الأجرة الخاصة أو سيارات النقل الخاصة بأجر بواسطة التطبيقات الذكية.

«الزكاة والدخل» تضبط أكثر من 460 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 462 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية، وذلك خلال تنفيذها لـ2.499 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية الأسبوع الماضي في مختلف مناطق ومدن المملكة.

حساب المواطن يوضح موقف الطلبات الجديدة للتسجيل في البرنامج

أوضح برنامج حساب المواطن أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، ردًا على استفسارات المواطنين.

أمانة العاصمة المقدسة تُنفِّذ مبادرة الممشى النقي لتعزيز الصحة العامة

نفَّذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة مبادرة توعوية تحت شعار «ممشى نقي» والمقامة في بعض المسارات الرياضية التي خصصتها الأمانة لممارسة رياضة المشي في أحياء مكة المكرمة؛ لمواكبة برامج جودة الحياة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي والتوعوية بأهميتها.

إطلاق خدمة الحصول على إذن استيراد الصقور والكائنات الفطرية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إطلاق خدمتين للحصول على إذن لاستيراد الكائنات الفطرية والصقور من خلال منصة «أنعام بلس».

شروط ومزايا الاشتراك في نظام التأمین ضد التعطل عن العمل

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط ومزايا الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

الأرصاد: 3 أسباب وراء تساقط الثلوج على بللسمر

أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أن تساقط الثلوج على بللسمر يعد «حالة خاصة»، موضحًا أسباب حدوثها.

وزير التعليم يوافق على تعديل مسمى شهادة الجامعة السعودية الإلكترونية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بالموافقة على تعديل مسمى الشهادة التي تمنحها الجامعة السعودية الإلكترونية لـ«انتظام».

جسر الملك فهد: إجراءات صحية جديدة لكوورنا عند دخول البحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن الفريق الوطني الطبي في مملكة البحرين يطور إجراءات صحية للدخول إلى البحرين عبر جسر الملك فهد ابتداءً من 17 يناير 2021.

«الجوازات» تنبه لاستلام جواز السفر في الفترة المحددة تجنبًا لإلغائه

جددت المديرية العامة للجوازات، تنبيهها، من أن عدم استلام جواز السفر خلال المدة المحددة، يؤدي إلى إلغائه وعدم استرداد الرسوم المدفوعة.

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