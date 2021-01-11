اخبار السعوديه

فقدان لوحات السيارة خارج السعودية.. «المرور»: بادروا بـ3 إجراءات

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أهمها التقدم بالطلب..

أوضح المرور الإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحات السيارة أثناء السفر خارج المملكة.

وقال «المرور»، عبر موقع تويتر، إنه حالة فقدان لوحات السيارة أثناء السفر خارج المملكة، يتم تقديم بلاغ بهذا الشأن لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم  المطلوبة ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي» على تساؤل ورده من أحد المستفيدين قال فيه: سافرت بسيارتي إلى اليمن وضاعت اللوحة الخلفية للسيارة؛ فما الإجراء اللازم في مثل هذه الحالات؟

وينص نظام المرور بمادته الرابعة على «عدم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها والصادرة من الإدارة العامة للمرور على أن تثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة وأخرى في مؤخرتها في مكانها المخصص بحيث تكون ظاهرة للعيان ومقروءة».

اقرأ أيضًا:

 «المرور» يوضح الإجراء النظامي المطلوب في حالة قيادة سيارة الوالد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا