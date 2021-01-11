فقدان لوحات السيارة خارج السعودية.. «المرور»: بادروا بـ3 إجراءات

أوضح المرور السعودية الإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحات السيارة أثناء السفر خارج المملكة.

وقال «المرور»، عبر موقع تويتر، إنه حالة فقدان لوحات السيارة أثناء السفر خارج المملكة، يتم تقديم بلاغ بهذا الشأن لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم المطلوبة ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي» على تساؤل ورده من أحد المستفيدين قال فيه: سافرت بسيارتي إلى اليمن وضاعت اللوحة الخلفية للسيارة؛ فما الإجراء اللازم في مثل هذه الحالات؟

وينص نظام المرور بمادته الرابعة على «عدم تسيير أي مركبة ما لم تحمل اللوحات الخاصة بها والصادرة من الإدارة العامة للمرور على أن تثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة وأخرى في مؤخرتها في مكانها المخصص بحيث تكون ظاهرة للعيان ومقروءة».

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