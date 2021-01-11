انخفاض الحرارة إلى صفر.. و«العقيل» يتوقع المناطق المتأثرة

قال المختص بالطقس عقيل العقيل، إن درجات الحرارة قد تلامس الصفر في عدد من مناطق المملكة، خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح العقيل لـ«الإخبارية»، أن المناطق المتأثرة بانخفاض درجات الحرارة على النحو المشار إليه؛ هي: «تبوك والحدود الشمالية والرياض والشرقية والقصيم»، ويلي ذلك نشاط الرياح السطحية الباردة المثيرة للأتربة والغبار وتأثر السواحل الغربية للمملكة بها مع انخفاض الحرارة نهاية هذا الأسبوع

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير وأجزاء من منطقتي نجران والباحة، مع استمرار نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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