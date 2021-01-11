شكرا لقرائتكم خبر عن الكهموس يبحث تعزيز التعاون مع السفير الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس بمقر الهيئة في الرياض اليوم الاثنين ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون بي أبي زيد، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطّلع السفير الأمريكي على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات المجال.

حضر اللقاء من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المستشار السياسي جيمز ستولتريغر، والمستشار الاقتصادي دارن كرايستنسن.

كما حضر اللقاء من جانب الهيئة مدير عام التحريات الإدارية اللواء عبدالرحمن بن رشدان المطيري، وكبير مستشاري رئيس الهيئة والمشرف العام على مكتب خالد بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل.