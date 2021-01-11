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رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار أمريكا تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار أمريكا تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة
رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار أمريكا تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

متابعات الخليج 365 - واس

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.

وقال معاليه:” إن هذا القرار من شأنه أن يضع حداً للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال الجهود ‏السياسية كافة لحل الأزمة اليمنية مما فاقم من معاناة الشعب اليمني الشقيق.‏

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه ‏الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى ‏والدمار والعنف في المنطقة العربية .‏

وأكد في الوقت ذاته الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم كافة الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.‏

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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