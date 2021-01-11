الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

رئاسة الحرمين تسهل على الطائفين أداء مناسكهم مع هطول الأمطار

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

سهلت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين على الطائفين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع هطول أمطار الخير.

وفي المسجد الحرام، حرصت رئاسة الحرمين على إزالة آثار الأمطار من صحن المطاف؛ لتسهيل الحركة على الطائفين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين نشاطًا للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتهطل أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.



