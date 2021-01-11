البحرين توجه دعوة للخارجية القطرية لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت خارجية البحرين دعوة إلى الخارجية القطرية لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية.

وأكدت خارجية البحرين أن دعوة الوفد القطري لزيارة المنامة يأتي تفعيلًا لبيان العلا الذي صدر في قمة دول التعاون الخليجي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت الخارجية: نسعى لما فيه خير شعبي قطر والبحرين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي.

وأعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، السماح للطائرات القطرية بالعبور في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش.

وكان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بترؤس بلاده للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى التي ستكون هذا العام بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدًا بالحرص الكبير الذي يبديه الملك حمد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

