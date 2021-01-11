فيديو.. بندر بن سلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى الأمير بندر بن سلطان، اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته “الإخبارية”، عبر حسابها بموقع تويتر، الأمير بندر بن سلطان وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح في أحد المراكز الصحية المختصة بتقديم اللقاح في المملكة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

