الجامعة الإلكترونية تعدل مسمى الشهادة إلى منتظم لجميع الطلبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتعديل مسمى الشهادة الجامعية الممنوحة لخريجي الجامعة إلى “منتظم” بدلاً عن “تعليم مدمج”.

وثمنت رئيس الجامعة الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي توجيه معالي الدكتور آل الشيخ بأن تجري الجامعة دراسة مقارنة مع الأنظمة التعليمية المختلفة، للوصول لحل يعزز مكانة الجامعة ودورها في منظومة التعليم الجامعي.

وأوضحت أن التعديل يشمل خريجي الجامعة منذ تأسيسها، وطلاب الدفعات الحالية، والدفعات المستقبلية بمشيئة الله، لافتةً النظر إلى أن الجامعة تعمل على خطة لإنفاذ القرار ومعالجة الوثائق السابقة، وفق خطة ستُعلن لاحقاً بمشيئة الله.

