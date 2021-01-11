نقل خالد سامي إلى المستشفى في حالة حرجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

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قالت زوجة الفنان خالد سامي إنه أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف وحالته حرجة بحسب ما نقلته العربية نت.

وغرد تركي بن الفنان خالد سامي، على تويتر قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. قدر الله وما شاء فعل، تكفون دعواتكم لأبوي”.

تحسن وانتكاسة

يذكر أن الفنان خالد سامي ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو عبر سناب زوجته، يطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية قائلًا: “الحمد لله بدأت أستعيد صحتي، وعما قريب أكون بكامل الصحة والعافية، بعد أخذ قدر من الراحة والنقاهة والاستجمام، ثم نعود نتقابل ونضحك، والله لا يحرمني منكم”.