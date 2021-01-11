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هنا رابط تصعيد الشكاوى على فواتير المياه

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

هنا رابط تصعيد الشكاوى على فواتير المياه

حال عدم الرضا عن نتيجة الاعتراض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تابعت ما نشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حول ما أثير عن مطابقة عدادات المياه الذكية للمواصفات والقراءات التقديرية لاستهلاك المياه.

وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم (SASO-OIML-R49-2&3).

وأفادت في بيان لها أنه تم نفاذ تنظيم هيئة المياه والكهرباء بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٨ /١/٢٠٢١م ، القاضي بأن تتولى الوزارة مهام تنظيم أنشطة خدمات المياه في المملكة، وعليه  فإن منظم المياه هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات.

ولفتت البيئة إلى أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ القراءة الفعلية، وأنها تتابع استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص القراءات التقديرية.

كما وجهة الوزارة، شركة المياه الوطنية بالعمل فورًا على معالجة كافة الاعتراضات، ورفع جاهزية استقبال قنوات التواصل، وبيان حق المستفيدين في التقدم لمنظم المياه في حال عدم الرضا عن نتيجة معالجة الاعتراض من خلال الرابط: https://www.mewa.gov.sa/WaterRegulator/ar/Complaints/Pages/default.aspx

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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