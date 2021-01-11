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شكرا لقرائتكم هنا رابط تصعيد الشكاوى على فواتير المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هنا رابط تصعيد الشكاوى على فواتير المياه
حال عدم الرضا عن نتيجة الاعتراض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تابعت ما نشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حول ما أثير عن مطابقة عدادات المياه الذكية للمواصفات السعودية والقراءات التقديرية لاستهلاك المياه.
وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم (SASO-OIML-R49-2&3).
ولفتت البيئة إلى أن آلية تقدير الفواتير ممارسة عالمية متبعة عند وجود عوائق تمنع من أخذ القراءة الفعلية، وأنها تتابع استمرار شركة المياه الوطنية في تقليص القراءات التقديرية.