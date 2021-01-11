ضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 4 محلات مخالفة وضبطت (5000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

