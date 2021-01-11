وصايا صحية لتجنب التعرض لـ مرض النقرس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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نصح استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن أفراد المجتمع بتجنب الإكثار من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالملح؛ لأنها قد تمهد للإصابة بمرض النقرس، موضحًا لـ”متابعات الخليج 365”، أن جسم الإنسان ينتج البورين، وعندما يتناول الإنسان اللحوم بكثرة يقوم الجسم في ذلك الوقت بتحويل البورين إلى حمض اليوريك، ومع ارتفاع تركيز حمض اليوريك في الجسم تحدث الإصابة بالنقرس، وتسمى تلك الحالة بزيادة تركيز حمض اليوريك بالدم في أصابع الأرجل على هيئة بلورات، لذا ينبغي على مرضى النقرس الابتعاد عن تلك الأطعمة الغنية بالبورين.

عوامل خطورة النقرس

وتابع قائلًا: “تتراوح المستويات الطبيعية لحمض اليوريك في الدم بين 2-5 ملجم / ديسيلتر، حيث تؤدي العوامل التي ترفع من مستوى حمض اليوريك إلى زيادة فرصة تعرض الفرد لخطر الإصابة بالنقرس، وكلما ازداد عدد عوامل الخطورة التي يعاني منها المريض بسبب ارتفاع نسبة حمض اليوريك، ارتفعت مخاطر الإصابة بمرض النقرس، ومن هذه العوامل وجود تاريخ عائلي، البدانة، الكحول، اتباع نظام غذائي عالي البورين، ارتفاع ضغط الدم غير المعالج أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، أدوية مدرات البول، أمراض الكلى”.

أطعمة يجنب تجنبها

وبيّن أن هناك أطعمة يجب تجنبها طوال فترة العلاج وبعد الشفاء تمامًا يمكن البدء في تناولها بشكل بسيط، ومنها الدجاج المشوي ولحم العجل والكبد واللحم المجفف (سلامي)، بالإضافة إلى أنواع معينة من الأسماك مثل السالمون والأنشوجة، وهي عبارة عن نوع من الأسماك المملحة، بجانب السبانخ ونبات الهليون؛ إذ يحتويان على مستويات عالية نسبيًا من البورين، وكذلك بعض البقوليات مثل العدس والفول والفاصوليا، فكلها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البورين، وينصح بتناول الأطعمة التي تتميز بانخفاض نسبة تركيز البورين فيها، ومنها المعكرونة المصنوعة من سميد القمح القاسي، والأرز والبطاطس والخبز المخلوط بالحبوب، والجزر والطماطم والتفاح والزبادي والجبن والقرنبيط والفطر (المشروم).

المحافظة على الوزن

ودعا الدكتور عبدالمحسن إلى أهمية الحفاظ على الوزن المناسب وتناول كميات كبيرة من الماء لإدرار البول للمساعدة في التخلص من حمض اليوريك، وتناول الأغذية الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة والبرتقال، والكيوي، والفلفل بألوانه، والطماطم والبرتقال واليوسفي والليمون، إضافة إلى الأعشاب العطرية كالنعناع واليانسون والبابونج، وضرورة الإقلال من تناول القهوة والكولا والشاي والبقول واللحوم الحمراء.

