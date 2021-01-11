هل رجيم الكاكا مفيد؟ استشارية تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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يستخدم البعض الفاكهة لإنقاص الوزن، وهذا ما يُعرف في عالم التخسيس باسم رجيم الكاكا، إذ إن هذه الفاكهة تتميز بانخفاض السعرات الحرارية والدهون، بالإضافة إلى دورها في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء لاحتوائها على الألياف الغذائية المهمة لعملية الإخراج.

رجيم الكاكا لا يكفي وحده

وتقول استشارية التغذية، الدكتورة ماجدة مكي لـ”متابعات الخليج 365“: للأسف قد يعتقد البعض أن تناول فاكهة الكاكا فقط يوميًا لتخسيس الوزن بجانب بعض الوجبات الخفيفة جدًا قد يساعد على استعادة الرشاقة وإنقاص الوزن فهذا الأمر قد يكون صحيحًا إلى حد ما، ولكن في نفس الوقت يشكل خطورة كبيرة على الجسم الذي يحتاج بجانب هذه الفاكهة إلى عناصر هامة كالبروتينات والكربوهيدرات وغيرها، ويتحقق ذلك من خلال إتباع نظام حمية وبرنامج صحي يشرف عليه طبيب التغذية العلاجية لأنه سوف يحدد العناصر المطلوبة لإنقاص الوزن ويحذر من الأطعمة التي يجب تجنبها أو الحد من تناولها.

الكاكا غنية بالألياف الغذائية

وبينت أنه لا مانع من تناول فاكهة الكاكا ضمن سلطة الفاكهة أو بمفردها عند اتباع نظام حمية إذ تعتبر غنية بالألياف الغذائية والتي تساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة مما يساعد على فقدان الوزن.

بين الخريف والشتاء

ولفتت إلى أن فاكهة الكاكا تشبه الطماطم ولها مسميات متعددة ومنها، القاقا، والخرما، وتتميز ثمرة الكاكا بلونها البرتقالي المائل للاحمرار، وشكل شجرة الكاكا مشابه لشجرة الخوخ، ويكون موسم فاكهة الكاكا في فصل الخريف وحتى منتصف فصل الشتاء، وتتوفر في السعودية في محلات الخضار والفواكه.

فوائد الكاكا

وخلصت إلى القول، إن هناك فوائد صحية عديدة لهذه الفاكهة منها تقوية وتعزيز صحة الغشاء المخاطي وبشرة الجلد، وتقي من سرطان الرئة وسرطان الفم، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف، ومقدار كاف من فيتامين ب المركب، والنحاس المهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ومادة الفوسفور والبوتاسيوم، وتمنع ظهور الالتهابات وتعمل على الحد من ظهور النزيف في الأوعية الدموية الصغيرة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة ونسبة عالية من أنواع الفلافنويد، والوقاية من النوبات القلبية، والتقليل من الشعور بالكسل والخمول والتعب والتوتر العصبي.

