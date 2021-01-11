شكرا لقرائتكم خبر العواد: مبادرة ولي العهد تحصن الأطفال من مخاطر الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أهمية مبادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لحماية الطفل في العالم السيبراني، لما تمثله من حماية للأطفال، وتحصينهم من مخاطر هذا الفضاء في ظل تطور التطبيقات والبرامج الالكترونية.

وأوضح خلال ندوة عقدتها الهيئة أمس عن بعد بعنوان (حماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي) - ألقت الضوء على سبل الحماية للطفل وفقا لأنظمة المملكة والتزاماتها الدولية والبحث عن آليات جديدة لمواجهة وطرق الإبلاغ عن التعديات، أن المملكة أقرت العديد من الأنظمة لحماية الطفل، وتشكل في مجملها إطارا يحمي الأطفال ويوفر حياة مستقرة وآمنة.

وتناولت الندوة في الجلسة الأولى (دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي، وحوكمته، والسياسة المقترحة لدعم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتجارب المحلية والدولية في حوكمة العالم الافتراضي، وناقشت المخاطر الأمنية على الطفل في هذا الجانب «، فيما ناقشت الجلسة الثانية «المخاطر الأمنية على الطفل في العالم الافتراضي، والتنمر الإلكتروني، ودور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في حماية الطفل».