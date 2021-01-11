العواد: مبادرة ولي العهد تحصن الأطفال من مخاطر الإنترنت

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وأوضح خلال ندوة عقدتها الهيئة أمس عن بعد بعنوان (حماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي) - ألقت الضوء على سبل الحماية للطفل وفقا لأنظمة المملكة والتزاماتها الدولية والبحث عن آليات جديدة لمواجهة وطرق الإبلاغ عن التعديات، أن المملكة أقرت العديد من الأنظمة لحماية الطفل، وتشكل في مجملها إطارا يحمي الأطفال ويوفر حياة مستقرة وآمنة.وتناولت الندوة في الجلسة الأولى (دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي، وحوكمته، والسياسة المقترحة لدعم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتجارب المحلية والدولية في حوكمة العالم الافتراضي، وناقشت المخاطر الأمنية على الطفل في هذا الجانب «، فيما ناقشت الجلسة الثانية «المخاطر الأمنية على الطفل في العالم الافتراضي، والتنمر الإلكتروني، ودور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في حماية الطفل».
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