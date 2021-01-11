الثلوج تعود لعسير بعد انقطاعها 70 عاما

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واستمر نزول الثلوج 16 دقيقة بكميات خفيفة وثقتها كاميرات عدد من الأهالي، فيما أكد كبار السن أن هذه الظاهرة اختفت منذ 70 عاما لكنها عادت مجددا.وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن تساقط الثلوج على بللسمر حالة خاصة ساعدت عوامل عدة في حدوثه.
عوامل ساعدت في عودة الثلوج:
- ارتفاع المنطقة الذي يتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر
- انخفاض ملموس في درجات الحرارة
- هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة
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