شكرا لقرائتكم خبر الثلوج تعود لعسير بعد انقطاعها 70 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد انقطاع دام نحو 70 عاما، شهدت مرتفعات بللسمر شمال منطقة عسير أمس، تكون كمية من الثلوج في ظاهرة غير مألوفة خلال السنوات الأخيرة.

واستمر نزول الثلوج 16 دقيقة بكميات خفيفة وثقتها كاميرات عدد من الأهالي، فيما أكد كبار السن أن هذه الظاهرة اختفت منذ 70 عاما لكنها عادت مجددا.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن ‏تساقط الثلوج على بللسمر حالة خاصة ساعدت عوامل عدة في حدوثه.

عوامل ساعدت في عودة الثلوج: