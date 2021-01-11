شكرا لقرائتكم خبر 100 خدمة عدلية لـ10 ملايين مستفيد يقدمها «ناجز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد ناجز مركزا عدليا نموذجيا دشنته الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، يخدم أصحاب الأعمال والأفراد وشركاء (ناجز)، ويعنى بتقديم جميع خدمات العدل تحت سقف واحد، بجودة عالية وبيئة عمل احترافية، توفر على المستفيد وقته وجهده.ويقدم المركز خدمات الاستشارات القانونية من قبل محامين بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، ويعمل به فريق عمل مؤهل ومدرب، كما يقدم خدمات الانترنت المجانية ومجموعة من الأجهزة الموصولة بالإنترنت لخدمة المستفيدين.
ويهدف المركز إلى ضمان جودة الخدمات العدلية المقدمة، وتقديم خدمات مخصصة للمستفيدين، وإنجاز الخدمات بسرعة، وتعزيز رضا المستفيدين.
وسعيا لتسهيل الحصول على الخدمات وتوفيرها للمستفيدين، أطلقت الوزارة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني بوابة (ناجز) لتقديم الخدمات الإلكترونية.
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