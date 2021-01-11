شكرا لقرائتكم خبر 100 خدمة عدلية لـ10 ملايين مستفيد يقدمها «ناجز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى برنامج التحول الوطني للارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين جودة خدمات المنظومة العدلية، والعناية بالموثوقية والسرعة والدقة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وتطوير تجربة العملاء بما يكفل سهولة الحصول على الخدمات، حيث أطلق برنامج التحول الوطني عددا من المبادرات التي تقودها وزارة العدل، تضمنت تدشين مركز (ناجز) الذي يقدم 100 خدمة عدلية بأوقات مرنة لنحو 10 ملايين مستفيد.

ويعد ناجز مركزا عدليا نموذجيا دشنته الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، يخدم أصحاب الأعمال والأفراد وشركاء (ناجز)، ويعنى بتقديم جميع خدمات العدل تحت سقف واحد، بجودة عالية وبيئة عمل احترافية، توفر على المستفيد وقته وجهده.

ويقدم المركز خدمات الاستشارات القانونية من قبل محامين بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، ويعمل به فريق عمل مؤهل ومدرب، كما يقدم خدمات الانترنت المجانية ومجموعة من الأجهزة الموصولة بالإنترنت لخدمة المستفيدين.

ويهدف المركز إلى ضمان جودة الخدمات العدلية المقدمة، وتقديم خدمات مخصصة للمستفيدين، وإنجاز الخدمات بسرعة، وتعزيز رضا المستفيدين.

وسعيا لتسهيل الحصول على الخدمات وتوفيرها للمستفيدين، أطلقت الوزارة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني بوابة (ناجز) لتقديم الخدمات الإلكترونية.