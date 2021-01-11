«الدفاع وتقويم التعليم» تتعاونان على بناء القدرات المعرفية للعسكريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان أمس، مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

وشملت المذكرة التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع جودة مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها في وزارة الدفاع، وتقديم الدعم في مجالات الاعتماد الدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المؤهلة بالوزارة في أعمال التقويم والمراجعة، إضافة إلى التعاون في بناء المعايير المهنية للعاملين والقيادات في القطاع العسكري، والتعاون في مجال إعداد الاختبارات وتطبيقها، المتعلقة بالقيادة والقبول.

يذكر أن وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التعليم والتدريب بوكالة خدمات التميز تشرف على سياسات ومعايير التعليم والتدريب للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الوزارة، كما أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب وإسهامها في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

مذكرة التعاون تضمنت: