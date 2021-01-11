ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعد للبيع في 10 مناطق خلال الأسبوع الماضي، وأوقفت 44 مخالفا لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 34 مواطنا و5 من الجنسية اليمنية، و2 من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وآخر من الجنسية الفلسطينية بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع على تلك المركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

مناطق ضبطت بها الشاحنات: