18,746 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5,924 مخالفة، مشددة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن.المخالفات بحسب المناطق
الرياض: 5,924
مكة المكرمة: 3191
القصيم: 1991
المدينة المنورة: 1924
الشرقية: 1860
الجوف: 1613
تبوك: 517
حائل: 489
الباحة: 489
الحدود الشمالية: 293
عسير: 244
نجران: 125
جازان: 86
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