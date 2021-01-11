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18,746 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال الفترة من 19 إلى 25 جمادى الأولى الحالي 18,746 مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5,924 مخالفة، مشددة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن.

المخالفات بحسب المناطق

الرياض: 5,924

مكة المكرمة: 3191

القصيم: 1991

المدينة المنورة: 1924

الشرقية: 1860

الجوف: 1613

تبوك: 517

حائل: 489

الباحة: 489

الحدود الشمالية: 293

عسير: 244

نجران: 125

جازان: 86

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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