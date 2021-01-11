18,746 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال الفترة من 19 إلى 25 جمادى الأولى الحالي 18,746 مخالفة. وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5,924 مخالفة، مشددة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن. المخالفات بحسب المناطق الرياض: 5,924 مكة المكرمة: 3191 القصيم: 1991 المدينة المنورة: 1924 الشرقية: 1860 الجوف: 1613 تبوك: 517 حائل: 489 الباحة: 489 الحدود الشمالية: 293 عسير: 244 نجران: 125 جازان: 86

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