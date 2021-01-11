الجوف تستخدم 8 ملايين لتر معقمات خلال 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخدمت أمانة منطقة الجوف نحو 8 ملايين لتر من المعقمات والمطهرات في أعمال ومهام الإصحاح البيئي خلال العام الماضي 2020. وأوضحت إدارة الإصحاح البيئي بأمانة منطقة الجوف عن غسل وتطهير 2930 موقعا، وتطهير 2620 حاوية ومعدة وآلية أسبوعيا في نطاق الأمانة والبلديات التابعة لها، من خلال 175 كادرا بشريا في الإدارة، تدعمهم 75 من آليات ومعدات الإصحاح البيئي المجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات اللازمة لمباشرة المهام اليومية. وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان،» إن الأمانة حريصة على تنفيذ خطط وبرامج الإصحاح البيئي المعدة مسبقا، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، ومواجهة تداعيات جائحة وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان،» إن الأمانة حريصة على تنفيذ خطط وبرامج الإصحاح البيئي المعدة مسبقا، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان».

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