الإطاحة بـ8 مقيمين يتاجرون بشرائح الاتصال

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس «إن المقيمين اتخذوا من أحد المتاجر بوسط مدينة الرياض وكرا لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم (3224) شريحة لعدد من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم. وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الالكترونية عن تمكن شعبة دوريات شرطة بمنطقة الرياض من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس «إن المقيمين اتخذوا من أحد المتاجر بوسط مدينة الرياض وكرا لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم (3224) شريحة لعدد من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم. وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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