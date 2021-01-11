شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين تقويم التعليم والتدريب و«موهبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، اليوم الاثنين 27 جمادى الأولى 1442هـ الموافق11 يناير 2021، اتفاقية تعاون مشترك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وقع الاتفاقية من جهة هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومن جهة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الأمين العام للمؤسسة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

واتفق الطرفان على إبرام هذه الاتفاقية وفقا لاختصاصاتهما، لوضع أسس التعاون بين الطرفين إيمانًا منهما بأن التعاون الفعال نحو تحقيق رسالتيهما والمنافع المتبادلة تعد مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل تطوير، وتنمية الإنسان والمجتمع، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج، وانطلاقًا من التزام كلا الطرفين بهذه القيم والمبادئ، واستشعارًا للدور التكاملي بين الجهتين في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية والنمو بالوطن والمواطن.

ونصت الاتفاقية على قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعداد وتطبيق الاختبارات والمقاييس المحوسبة والورقية التي تطلبها موهبة، ومشاركة موهبة واستفادتها من برامج التطوير المهني والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كما تنص الاتفاقية على مساهمة موهبة في تطوير معايير المناهج وبرامج تعليم الموهوبين المتعددة ومتابعة تطبيقها وتقويمها، وتطوير معايير الرخص المهنية لمعلمي الموهوبين والعاملين في مجال رعاية الموهوبين، ومعايير اعتماد المؤسسات والمدارس الراعية للموهبة والإبداع ومتابعة تطبيقها، ومعايير لبرامج إعداد معلمي الموهوبين واعتمادها.

واتفق الطرفان على حصول موهبة على التراخيص المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد للبرامج والجهات المقدمة لخدمات رعاية الموهوبين، والعمل مع الجهات المعنية لوضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالموهوبين والمتميزين في جميع مراحل التعليم العام والجامعي.

وتضمنت الاتفاقية مشاركة المعرفة بين موهبة وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وتقديم الاستشارات وتبادل الخبراء، والتعاون في المشروعات البحثية، والدراسات العلمية، وتبادل المواد والتجهيزات البحثية المتاحة.

ويأتي التعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة الإبداع «موهبة» في إطار السعي لوضع إطار للتعاون لتطبيق مبادرة مشروع مراجعة الإطار العام للتقويم والتميز المدرسي بالمملكة من أجل تطوير معايير تختص بتعليم الموهوبين، حيث تسعى المؤسسة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية، وتعزيز كفاءة وفعالية نظام التعرف على الموهوبين والمبدعين، فيما تعد هيئة تقويم التعليم والتدريب المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، ببناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب وإصدار الشهادات والرخص المهنية.