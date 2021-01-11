شكرا لقرائتكم خبر «ذا لاين» .. مدينة مليونية في نيوم ببعد جمالي يفوق الخيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضفى ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بعدا جماليا جديدا لمنطقة «نيوم» يفوق مستوى التفكير البشري وتصوراته، وذلك بإطلاقه أمس الأول مشروع «مدينة ذا لاين» التي سيجد فيها الإنسان متعته بعيدا عن صخب المدن وضجيجها، وينعم بالحياة العصرية وصفاء الذهن وسط تنوع بيئي بديع وأجواء مناخية مستقرة معظم الوقت يحل فيها البحر الأحمر ضيفا على الصحراء، والجبل، والوادي في الشمال الغربي من المملكة.

ومنذ أن أطلق ولي العهد مشروع نيوم في 24 أكتوبر 2017، ووتيرة العمل بالمنطقة لا تهدأ، فهي في عمل مستمر حتى تحولت الأرض البكر المتربعة على مساحة 26500 كلم2 إلى معلم جغرافي بارز على خارطة العالم والمملكة على وجه الخصوص متمتعة بطبوغرافية عززت من روح العمل والتناغم ما بين عمارة المكان وطبيعته من خلال مشاريع تنموية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنطقة كما في مشروع مدينة ذا لاين الذي سيحتفظ بـ95% من طبيعة نيوم، ويسخر التقنيات الحديثة لخدمة ساكني المدينة لينعموا برغد العيش في مدينة المستقبل.

طبيعة ساحرة لمنطقة نيوم

ومشروع المدينة المليونية «ذا لاين» كما وصفها الأمير محمد بن سلمان، أحد المشاريع التنموية الضخمة في نيوم التي أكدت حجم الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها المملكة ولم يستغل منها سوى 10% حسبما أكد في إحدى كلماته، وسيبدأ العمل على تطوير المدينة في الربع الأول من عام 2021 لتكون أنموذجا استثنائيا للمدن العصرية بطبيعتها الخلابة وإمكانياتها المتقدمة، ولتعزز من نجاح رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحول المملكة لنموذج عالمي رائد في مختلف مجالات الحياة.

وسيجد الإنسان في مدينة ذا لاين إيقاع حياة جميلة تعج بالحراك البشري بعيدا عن عوادم السيارات والطرق المعبدة وانبعاثات الكربون لتلبي احتياجاته المعيشية بأساليب عصرية متطورة وسط طبيعة هادئة بكل مكوناتها البيئية، وتزخر على امتداد 170 كلم بعناصر طبيعية وحيوية مختلفة تجتمع فيها نعم الله: الماء، والهواء، والشمس، وهي عناصر يتأثر بها الإنسان في حياته ويطوع استخداماته لها من أجل استقرار معيشته، وإذا اجتمعت في لحظة جميلة فهي مصدر للإلهام والتفكر الممزوج بصفاء النفس في ملكوت الله الواسع.

بيئة مثالية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر إن نيوم أبرمت اتفاقا نهاية العام الماضي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق الالتزام البيئي والاشتراطات والضوابط لإصدار التصاريح والتراخيص والموافقات البيئية الأرصادية للمشروع مع رفع القدرات الوطنية في مجال المحافظة على البيئة، والتأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية العالمية.

وتتمتع نيوم بطاقة طبيعية مستمرة من الشمس والرياح التي تجعلها من أفضل الأماكن الصالحة لاستخدام الطاقة البديلة في العالم، ولأجل ذلك استحدثت برامج ومشاريع في مجالات تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومشروع «الهيدروجين الأخضر» ومنها ما يخص مدينة ذا لاين، كما قال ولي العهد، ليتخذ منها مدينة حضارية تعمل وفق منظومة الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100% مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.

ابتكارات رقمية

وأشار نظمي إلى أنه لتصبح مدينة نيوم مكانا خلاقا يمكن فيه الاستفادة من مزايا الابتكار الرقمي أتاح المشروع الفرصة لـ400 طالب وطالبة سعوديين من 39 جامعة سعودية للمشاركة في تدعيم مدينة المستقبل «نيوم» بابتكارات تهدف لإيجاد بيئة مستدامة في ثلاثة مجالات حيوية تمثل مسارات التحدي وهي: الطاقة، والترفيه، والنقل، وذلك خلال فعالية نظمها المشروع في أكتوبر الماضي بعنوان « تحدي نيوم» بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

ويسعى مشروع نيوم إلى تطبيق مفهوم القوى العاملة للاقتصاد الجديد الذي يعتمد على استقطاب الكفاءات والمهارات البشرية العالية للتفرغ للابتكار وإدارة القرارات وقيادة المنشآت، بينما المهام المتكررة والشاقة سيتولاها عدد هائل من الروبوتات، والتي قد يتجاوز عددها تعداد السكان، مما قد يجعل إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو الأعلى في العالم.

تطوير مهارات

وأوضح أن مشاريع نيوم كغيرها من المشاريع الوطنية التي تجعل الإنسان محور اهتمامها، لذا عملت على تمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي وتطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم العلمية للحصول على فرص عمل في نيوم، وأطلق في نوفمبر الماضي النسخة الثانية من برنامج تطوير مهارات المجتمع المحلي بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان مستهدفا 150 متدربا ومتدربة، ومدته 8 أسابيع في محافظة ضباء، كما أعلن في الشهر ذاته عن فتح باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أن «مشروع نيوم» أطلق في نوفمبر 2020 برنامجا ينظم ورش عمل افتراضية وتدريبا وإرشادا مكثفا على مدى 6 أسابيع لتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال السعوديين ضمن برنامج «سبارك» الذي أسسه المشروع بالتعاون مع أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وخصص لأفضل خمسة مشاريع شهادة برنامج «سبارك الذهبية»، إضافة إلى جوائز مالية واستشارات ومساحات مكتبية.

وجهة محترفي الرياضات

ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الـ14 التي ستشكل الحياة الاقتصادية في منطقة نيوم لذا استضافت نيوم خلال عام 2019 البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وتنافست فيها منتخبات الأرجنتين، وإنجلترا، والصين مع 3 منتخبات عربية تمثل السعودية، والإمارات، ومصر على ملعب جرى بناؤه خصيصا من أجل هذه البطولة، وواكب هذه البطولة 3 فعاليات شاطئية خلال نفس الفترة وهي: كأس العالم الخمسين للتزلج المائي، ورياضة الرجبي، والتنس، والقفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

وفي أكتوبر الماضي وقعت وزارة الرياضة وشركة «نيوم» مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم خطط الشركة، لتصبح وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية والالكترونية، لتدخل منطقة «نيوم» هذا العام ضمن أضخم الأحداث الرياضية في العالم وهو رالي داكار السعودية 2021 من خلال ثلاث مراحل للسباق تبدأ بالمرحلة الثامنة عبر مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثم نيوم بمسافة 709كلم، وبمرحلة خاصة تبلغ 375 كلم.

وستكون المرحلة التاسعة في نيوم وهي جولة على طول ساحل البحر الأحمر بمسافة تبلغ 579كلم، ومرحلة خاصة تبلغ 456 كلم تخللها أجزاء تحتاج إلى السرعة وأخرى رملية بينما المرحلة العاشرة ستعبر نيوم ومحافظة العلا بمسافة 583 كلم، وبمرحلة خاصة تقدر بـ342 كلم، ويستفيد منها المتسابقون المخضرمون في شق طريقهم عبر الوديان.