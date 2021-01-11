ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع مع وزير الخارجية الإيطالي

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وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية إيتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.
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