ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع مع وزير الخارجية الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في مخيمه بالعلا، أمس الأول، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية إيتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.